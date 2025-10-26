Türk Yıldızları, Edirne semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Edirne Selimiye Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde uçuş yaptı.

Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

Nefes kesen gösteriyi takip etmek için meydanı dolduran binlerce Edirneli, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.

Gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gösteri sonunda ekip adına Türk Yıldızları Basın ve Halkla ilişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam'a hediye verdi.

- Vatandaşlar gösteriye tam not verdi

Vatandaşlardan Furkan Aytaç, AA muhabirine, gösteriyi çok beğendiğini söyledi.

Türk Yıldızları'yla gurur duyduklarını belirten Aytaç, "Gösteri çok güzeldi. Edirne'mizde böyle bir gösteri sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gücünü ve yapabilecekleri burada çok güzel gösterildi." dedi.

Belgin Aslan ise gösteriyi mükemmel bulduğunu ve çok duygulandığını ifade etti.

İlayda Takkeci de vatandaşların unutulmaz bir gösteri izlediğini kaydetti.