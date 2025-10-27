Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Kaymakamlığı görevine başlayan Merve Ayık'a ziyarette bulundu.

        Giriş: 27.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:38
        Edirne'den kısa kısa
        Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Kaymakamlığı görevine başlayan Merve Ayık'a ziyarette bulundu.

        Günenç, ziyarette, işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını belirterek, Ayık'a görevinde başarı diledi.

        Ayık da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        - Keşan'da minikler 29 Ekim Atölyesi'ne katıldı

        Keşan Kent Müzesi'nde 29 Ekim Atölyesi düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla müzede düzenlenen atölyeye katıldı.

        Çocuklar hazırladıkları ay yıldızlı taçlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

        - Keşan Belediyesinden kermese destek

        Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Rasim Ergene İlkokulunda düzenlenen kermese katıldı.

        Ergene, okul aile birliği tarafından düzenlenen kermeste öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

        Kermeslerde dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Ergene, "Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

