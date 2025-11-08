Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ ve TRAKYAKA arasında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ ve TRAKYAKA arasında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükteki imza törenine TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve TRAKYAK Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

        Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen protokol, 2026 dönemi Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında yürütülecek.

        Program, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve Trakya Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetlerini, yükümlülükleri, sağlanacak altyapıları, görevlendirilecek personel ve öğrencilerin işlemlerini kapsamaktadır.

        TRAKYAKA ve TÜ işbirliğiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında, siber güvenlik alanına ilgi duyan öğrencilerin farkındalıklarının artırılması, potansiyel yeteneklerinin belirlenmesi ve bu alanda kariyer planlamalarının desteklenmesi hedefleniyor.

        Program, öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilgi sahibi olmalarını, siber tehditlere karşı bilinçlenmelerini ve bu alanda kariyerlerine yön vermelerini amaçlıyor.

        Törende, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın ile TRAKYAKA'dan Mehmet Karaman ve Bahar Manav Toprak da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Belediye meclis üyesi, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı
        Belediye meclis üyesi, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı
        Keşan'da yoğun sis; görüş mesafesi 30 metreye düştü
        Keşan'da yoğun sis; görüş mesafesi 30 metreye düştü
        CHP'li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
        CHP'li belediye meclis üyesi göçmen kaçakçılığından tutuklandı
        "Göçmen kaçakçılığı" suçundan hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi...
        "Göçmen kaçakçılığı" suçundan hapis cezası alan Keşan Belediye Meclis Üyesi...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa