Edirne'de çevre denetimleri 2025 yılında arttı
–Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında çevresel denetim faaliyetlerini artırdı.
İl Müdürlüğünün verilerine göre, 2025 yılında 15 birleşik çevre denetimi, 173 atık su denetimi, 89 emisyon denetimi, 231 şikayet denetimi gerçekleştirildi.
Yıl içinde ayrıca 14 bin 713 atık ithalatı denetimi yapıldı. Egzoz denetimi kapsamında ise 201 denetim uygulandı.
Önceki yıllara göre denetimlerin arttığı görüldü.
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel standartların iyileştirilmesi amacıyla denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
