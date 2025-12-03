Edirne heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, bakanlarla görüşerek Edirne'ye sağlanan destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretlerde Sezer'e, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.