Edirne'de asayiş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak Mahallesi'ndeki bir büfede arama yaptı.
Aramada 4 bin 540 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilo 470 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda M.Ç, A. E, C.S. ve R. S. gözaltına alındı.
- Firari hükümlüler yakalandı
Uzunköprü ilçesinde firari hükümlüler yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimde "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö ile aynı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
