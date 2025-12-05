Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:27
        Edirne'de asayiş
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak Mahallesi'ndeki bir büfede arama yaptı.

        Aramada 4 bin 540 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilo 470 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda M.Ç, A. E, C.S. ve R. S. gözaltına alındı.

        - Firari hükümlüler yakalandı

        Uzunköprü ilçesinde firari hükümlüler yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimde "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö ile aynı suçtan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi gözaltına aldı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

