Kapalı yöntem mitral kapak onarımıyla kalp gücü artan hastalar yaşam konforunu artırıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, açık ameliyat riski bulunan ileri derece mitral kapak yetmezliği hastalarında uygulanan kapalı yöntemle mitral uçtan uca onarım işleminin, hastaların kalp gücünü artırdığını ve yaşam konforlarını yükselttiğini bildirdi.

Doç. Dr. Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde uygulanmaya başlanan yöntemin mitral kapak yetmezliği yaşayan hastalar için önemli bir tedavi alternatifi sunduğunu söyledi.

Mitral kapak yetmezliği bulunan bazı hastaların cerrahi operasyon riski nedeniyle uzun süre yalnızca ilaç tedavisiyle takip edildiğini anımsatan Gök, "Bu hastalar, ilaçla nereye kadar gidilebilirse o noktaya kadar tedavi edilip izleniyordu. Teknolojinin gelişmesi ve ameliyatsız tedavi seçeneklerinin artmasıyla bu hastalar için yeni bir umut doğdu." dedi.

Kapalı yöntemle mitral uçtan uca onarım işleminin Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulandığını belirten Gök, Trakya Üniversitesinde bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İleri derece kalp yetmezliği bulunan ve kalp fonksiyonları yüzde 25 düzeyinde olan bir hastaya bu işlemi uyguladıklarını anlatan Gök, "Hastamız daha önce kalp yetmezliği nedeniyle birçok kez yoğun bakıma yatmış, akciğerinde sıvı birikimi gelişmişti. Yüksek ameliyat riski nedeniyle açık cerrahi uygulanamıyordu. Yapılan ekokardiyografik değerlendirmelerin ardından kapalı yöntemle mitral kapağı onardık." diye konuştu. - Kalp gücünün artırılması hedefleniyor Mitral kapak yetmezliğinin dört derece ile sınıflandırıldığını hatırlatan Gök, uygulanan işlemle kapak yetmezliğini en alt seviyeye indirmeyi amaçladıklarını vurguladı. İşlemin anestezi altında, endoskopik ve perkütan yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Gök, şu bilgileri paylaştı: "Hastamızda iki klips kullanarak mitral kapağı onardık ve kapak yetmezliğini dördüncü dereceden birinci dereceye kadar gerilettik. İşlem sonrası hastamız uyandığında kendini daha iyi hissettiğini ifade etti. Kapalı yöntemle perkütan mitral uçtan uca onarım işlemi giderek yaygınlaşacak.