Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Hudut birlikleri, Eski ve Gemici köylerindeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan incelemede şüpheliler B.Ö, İ.D, M.A, M.Y. ve H.K'nin çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ve yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
