        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:35
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Hudut birlikleri, Eski ve Gemici köylerindeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 şüpheliyi yakaladı.

        Yapılan incelemede şüpheliler B.Ö, İ.D, M.A, M.Y. ve H.K'nin çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ve yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

