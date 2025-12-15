Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türkiye'de kışlama döneminde arı ölümleri artıyor

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, kışlama dönemlerinde arı ölümlerinin arttığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:32
        Türkiye'de kışlama döneminde arı ölümleri artıyor
        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, kışlama dönemlerinde arı ölümlerinin arttığını belirtti.

        Yeninar, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda arıcılara yönelik düzenlenen eğitimde, arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve arı ürünleri üretimine ilişkin sunum yaptı.

        Yeninar, yaptığı konuşmada, arıların kış döneminde uykuya yatarak kışlama yaptığını söyledi.

        Arı ölümlerinde kışlama döneminde artış yaşandığını belirten Yeninar, "Türkiye'de son yıllarda arı ölümlerinin çoğu kışlamaya bağlı ortaya çıkıyor. Arılık ve arı kolonilerinin yanlış yönetimi nedeniyle çok büyük arı ölümleriyle karşılaşıyoruz." dedi.

        Yeninar, çevresel faktörlerin yanı sıra bilgisiz şekilde arıcılık yapmanın da ölümleri artırdığına değindi.

        Her bölgenin kendine has arı çeşidine sahip olduğunu anlatan Yeninar, şunları kaydetti:

        "Kovanda ana arı, erkek arı ve işçi arıyı tanıyoruz. İşçi arılar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Biri yaz, diğeri kış arısıdır. Yaz arıları 45 gün yaşar, kış arıları ise 8 aya kadar yaşayabilir. Genetiğine göre bu kadar uzun yaşayabiliyor.

        Suriye arısını, İtalyan arısını veya Muğla arısını Edirne'de kışlatmaya kalkarsanız ölürler. Sıcak bölge arıları vücutlarına gıda toplamazlar. O yüzden her arı her yerde yaşayamaz. Arınızın soyu arıcılık yapmış olduğunuz iklim şartına uygun olmalıdır. O yüzden habitatınızla, çevrenizle uyumlu genetik özelliklere sahip arı ırkına ihtiyacınız var."

        - "Çin'den sonra ikinci sıradayız"

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Türkiye'de arıcılığın 7 bölgede de yapıldığını söyledi.

        Her bölgenin ballı bitkiler florası bakımından da zengin olduğunu anlatan Köse, "Birçok gen çeşidine sahibiz. Arıcılık açısından kıymetli bir bölgede yaşıyoruz. Hem bal üretiminde hem kovan sayısında Çin'den sonra ikinci sıradayız. Amacımız daha kaliteli arı ürünleri üretmek ve bunu daha profesyonel olarak yapmak. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu anlamda üreticilerimize ciddi destekler veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

