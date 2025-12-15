Türkiye'de kışlama döneminde arı ölümleri artıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar, kışlama dönemlerinde arı ölümlerinin arttığını belirtti.

Yeninar, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda arıcılara yönelik düzenlenen eğitimde, arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve arı ürünleri üretimine ilişkin sunum yaptı.

Yeninar, yaptığı konuşmada, arıların kış döneminde uykuya yatarak kışlama yaptığını söyledi.

Arı ölümlerinde kışlama döneminde artış yaşandığını belirten Yeninar, "Türkiye'de son yıllarda arı ölümlerinin çoğu kışlamaya bağlı ortaya çıkıyor. Arılık ve arı kolonilerinin yanlış yönetimi nedeniyle çok büyük arı ölümleriyle karşılaşıyoruz." dedi.

Yeninar, çevresel faktörlerin yanı sıra bilgisiz şekilde arıcılık yapmanın da ölümleri artırdığına değindi.

Her bölgenin kendine has arı çeşidine sahip olduğunu anlatan Yeninar, şunları kaydetti:

"Kovanda ana arı, erkek arı ve işçi arıyı tanıyoruz. İşçi arılar kendi içerisinde ikiye ayrılır. Biri yaz, diğeri kış arısıdır. Yaz arıları 45 gün yaşar, kış arıları ise 8 aya kadar yaşayabilir. Genetiğine göre bu kadar uzun yaşayabiliyor.