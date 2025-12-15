İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde çiftçiler tarımsal üretim süreçlerine yönelik bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, buğday ekili alanların incelenmesinin ardından ekipler üreticilerle bir araya geldi.

Ziraat mühendisleri, toplantıda üretim planlaması, tarımsal ve hayvancılık desteklemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve bitki sağlığı uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak ve köy sakinleri katıldı.

- Kaymakam Sevgili'den köy ziyareti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Hacıköy ve İbriktepe köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hacıköy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulunan Sevgili, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Sevgili, İbriktepe köyünde açılan dikiş kursunu da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.