        Edirne Haberleri

        Edirne'de özel çocuklar yeni yılı kutladı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:38
        Edirne'de özel çocuklar yeni yılı kutladı
        Edirne'de özel çocuklar yeni yılı düzenlenen programla kutladı.

        Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen programda, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Canan Sezer özel çocuklarla bir araya geldi.

        Müzikli gösterilerin sunulduğu programda pasta da kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, derneğin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirtti.

        Programda, çocukların ve katılımcıların gönüllerince eğlendiğini aktaran Baytar, şunları kaydetti:

        "Evlatlarımızın gözlerindeki mutluluk bizlere güç veriyor. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Valimiz sayın Yunus Sezer'e, kıymetli eşine, tüm katılımcılara ve asıl kahramanlarımız gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılda da eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yan yana yürümeye devam edeceğiz. Tüm Edirne halkına mutlu ve engelsiz bir yıl diliyorum."

        Programa, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, STK temsilcileri, öğretmenler ve aileler katıldı.

