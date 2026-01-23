Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.

        Giriş: 23.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:45
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.

        Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ve C.F'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.

        Yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlüler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        C.K. ve C.F. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



