        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:25
        Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        M.O. idaresindeki 22 AC 615 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, F.A'nın kullandığı 27 BDY 866 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü M.O. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Hafif yaralanan tır sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

