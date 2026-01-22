Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.



Köken, ziyarette, merkez çalışanları ve buradan hizmet alanlarla sohbet etti.



Merkezin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Köken, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.



- Köse'den ziyaret



Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.



Köse, ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Simge Ünlüsoy'a yeni görevinde başarı diledi.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayan tüm personele teşekkür etti.



- Doğan'dan Özcan'a ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı Deniz Doğan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, daha önce Keşan Belediyesinde de çalışan Doğan'ın güzel çalışmalara imza attığını belirterek, başarı diledi.



Doğan da Keşan ve Tekirdağ için iş birliği içerisinde çalışmaların süreceğini kaydetti.













