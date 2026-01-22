Edirne Valisi Sezer şehit anneleriyle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer şehit anneleriyle bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.



Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında şehit annelerinin yaptığı el emeği ürünleri inceleyen Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.



Vali Sezer, bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin en kıymetli emanetlerinin aileleri olduğunu kaydetti.

