Tekirdağ'da silah teşhiri yaptığı iddia edilen çocuklar ailelerine teslim edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah teşhiri yaparak çevreye rahatsız verdikleri iddia edilen yaşı küçük çocuklar polis ekiplerince belirlendi.





Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta, ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.





Yapılan incelemede görüntülerde yer alan çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.



Çocukların elinde görülen iki tabancaya el konulurken, yapılan kontrolde tabancaların boncuk atar plastik oyuncak olduğu tespit edildi.



Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

