        Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor

        Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor

        Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:31
        Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor
        Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor.

        Kirişhane mevkisinde nehir, bazı bölgelerde yatağından çıkarak tarım arazileri ve çiftlik evlerinin olduğu bölgeye yayıldı.

        Bu mevkiden Bosnaköy'e ulaşımın sağlandığı yol, su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Bölgeye gelen AFAD ekipleri ve vatandaşlar, mahsur kalan kedi, köpek ve küçükbaş hayvanları kurtardı. Hayvanları kurtarılanlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Vatandaşlardan Ece Kassara, AA muhabirine, kısa sürede suyun artarak taşkına sebep olduğunu söyledi.

        Su akışının hızlandığını belirten Kassara, "Hayvanlarımızı kurtardık. Sağ olsunlar, AFAD ekibi geldi, yardımcı oldular." dedi.

        DSİ verilerine göre iki gün öncesine göre 3 kat artarak sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye ölçülen Meriç Nehri'nin debisi, son ölçümde 1236 metreküp/saniyeye yükseldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

