        Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        Edirne'de Meriç Nehri'nin taştığı bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:44
        Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
        Edirne'de Meriç Nehri'nin taştığı bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

        Nehrin taştığı Bosnaköy mevkisindeki ev ve çiftliklerde kedi ve köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        Botla taşkın sahasına açılan ekipler, sahipleriyle birlikte evlere giderek hayvanları kurtardı.

        Ekiplere Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek verdi.

        Mahsur kalan 3 kedisi ekiplerce kurtarılan Umut Cevher, "3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar." dedi.

        Öte yandan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor. Son yapılan ölçümde debi saniyede 1162 metreküp olarak kaydedildi.






