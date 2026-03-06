Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de "Kadın Türküleri" konseri verildi

        Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Türküleri" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Kadın Türküleri" konseri verildi

        Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Türküleri" konseri verildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki konser öncesi, kaos ortamı yaşayan dünyanın kadınların merhameti, estetiği ve anlayışına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        Kadınların hayatın her köşesine dokunduğunu belirten Sezer, "Kadınlar dünyayı geleceğe hazırlıyor. Yeni nesiller yetiştiriyorsunuz ve dünyanın mimarları sizlersiniz. Bugünden geleceğe yatırım yapan insanlarsınız. Bu manada hepinize birer annemiz olarak, eşimiz, kardeşim, evladımız ve her şeyimiz olarak şükranlarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de kadınların her sahada görev yaptığını anlatan Sezer, kadına şiddetle ilgili büyük bir mücadelenin ortaya konulduğunu ve bunun anlayış açısından da her geçen yıl daha iyiye gittiğini kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kurumun kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından şef Mustafa Dalgıç yönetimindeki kadınlardan oluşan orkestra ve koronun yer aldığı Kadının Teli Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.

        Konserde kadınlara yazılmış eserler seslendirildi.

        Öte yandan konsere katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

        Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri ve kadınlar konseri dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kaza süslü cinayette 1 müebbet, 7 beraat!
        Kaza süslü cinayette 1 müebbet, 7 beraat!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler

        Benzer Haberler

        Edirne'deki Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
        Edirne'deki Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
        Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği canlandırılacak
        Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği canlandırılacak
        Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne'de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
        Edirne'de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
        Uzunköprü'de 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet sürprizi
        Uzunköprü'de 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet sürprizi
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak'tan belediyedeki personel alımlar...
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak'tan belediyedeki personel alımlar...