AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak'tan belediyedeki personel alımlarına eleştiri

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesindeki personel alımlarına ilişkin açıklamada bulundu.





AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Makak, Edirne Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın personel alımlarına ilişkin yöneltilen sorulara yanıt vermediğini öne sürdü.





Makak, belediyedeki bazı işe alımların liyakat ilkesine uygun yapılmadığını iddia ederek, "Meclis kürsüsünde cevaplanamayan soruları Edirneli hemşerilerimiz adına tekrar soruyoruz. 'KPSS'de ilk 5'e girenleri alıyoruz' deniliyor ancak bu listenin hep aynı çevreden kişilerden oluştuğu yönünde kamuoyunda ciddi soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.





Zabıta ve itfaiye alımlarına ilişkin süreçte şeffaflık bulunmadığını ileri süren Makak, konunun yargıya taşındığını belirtti.





Edirne halkının süreçle ilgili açık ve net bir açıklama beklediğini kaydeden Makak, şeffaf ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışının önemine dikkati çekti.



