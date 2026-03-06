Edirne'deki "Ramazan Sokağı"nda destansı eserler seslendirildi

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda etkinlikler sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selimiye Meydanı'ndaki etkinlik çadırında Aks-i Seda Müzik Topluluğu sahne aldı. Bir Destan İki Nefes adlı konserde solistler Ender Doğan ve Şükrü Alkan destansı eserler seslendirdi. Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.

