        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de kanser tarama testlerinin önemi anlatıldı

        Edirne'de kanser taramasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Edirne'de kanser tarama testlerinin önemi anlatıldı

        Edirne'de kanser taramasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bağırsak kanserine yönelik bilgilendirildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonundaki toplantıda bağırsak kanserinde erken teşhisin önemi, tarama programları ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

        Uzman sağlık personeli tarafından yapılan sunumda, düzenli taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesindeki rolü ve vatandaşların tarama programlarına katılımının önemi vurgulandı.

        Toplantıda gaitada gizli kan testi hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcılara test kitleri verildi ve testin kullanım şekli anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

