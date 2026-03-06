Edirne'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. S.S'nin kullandığı 22 ADP 554 plakalı otomobil, Kırklareli ışıklı kavşağında pikapla çarpıştı. Kazada sürücü S.S. ile araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

