        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:16
        Edirne'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.S'nin kullandığı 22 ADP 554 plakalı otomobil, Kırklareli ışıklı kavşağında pikapla çarpıştı.

        Kazada sürücü S.S. ile araçta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

