        Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te şiddetle mücadele anlatıldı

        Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

        Giriş: 05.03.2026 - 16:27
        Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te şiddetle mücadele anlatıldı

        Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

        Trakya Üniversitesi Genç KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan sunum yaptı.

        Türkiye'de kadına yönelik şiddet uygulayan kişilerin yüzde 32'sinin eğitimli kişilerden oluştuğunu söyleyen Ertan, fiziksel şiddetten çok daha yaralayıcı şiddet türlerinin olduğunu belirtti.

        Son 10 yılda siber şiddetin ortaya çıktığını aktaran Ertan, özellikle genç yaş gruplarında görülen bu şiddet türünün bilişim araçları odaklı tehdit ve baskı unsurlarıyla ortaya çıktığı dile getirdi.

        Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Ertan, özellikle çocuklarda düşük benlik saygısı, kendine güvensizlik, iletişim ve uyum sorunları, düşük akademik başarı, kişilik bozuklukları ve suça yönelme gibi olumsuzlukların görüldüğünün altını çizdi.

        Ertan, anne ve babası sürekli tartışan çocuğun, babayı güvenli liman olmaktan çıkararak evde terör estiren ve korku duyulan bir figür haline getirdiğini ifade etti.

        Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 2017'den beri tüm illerde hizmet verdiğini belirten Ertan, "Şiddete maruz kaldıysanız, tanık olduysanız, hayatınızda çözemediğiniz şiddetin herhangi bir unsuru varsa uzman psikologlar ve uzman sosyal hizmet uzmanları eşliğinde gizli görüşmelerle kişisel haklarınıza dikkat edilerek bilgi alma hakkınsa sahipsiniz. Anlattığınız hikayeye göre müdahale planı belirlenerek hangi kanundan yararlanmak sizi kurtarırsa sizin adınıza tedbir kararları çıkartılabilir." diye konuştu.

        Ertan, mağdur destek sistemleri hakkında da bilgi verdi.

        Sunum sonunda Genç KADEM Başkanı Elif Rana Gündoğ, Ertan'a teşekkür ederek çiçek taktim etti.



