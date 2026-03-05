Canlı
        Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:19
        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Murat Yurdunda Türk Kızılay kan bağışı etkinliği gerçekleşti.

        Öğrencilerin gönüllü katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kan bağışının önemine dikkat çekildi.

        Türk Kızılay ekipleri, kan bağışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

        Okullarda ve yurtlarda kan bağışı kampanyalarının süreceği kaydedildi.

