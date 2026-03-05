Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi
Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezince Edirne'de öğrenci yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan 2. Murat Yurdunda Türk Kızılay kan bağışı etkinliği gerçekleşti.
Öğrencilerin gönüllü katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kan bağışının önemine dikkat çekildi.
Türk Kızılay ekipleri, kan bağışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Okullarda ve yurtlarda kan bağışı kampanyalarının süreceği kaydedildi.
