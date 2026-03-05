Canlı
        Selimiye Meydanı'nda helva sohbetleri geleneği yaşatıldı

        Selimiye Meydanı'nda helva sohbetleri geleneği yaşatıldı

        –Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda Osmanlı geleneği helva sohbetleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:16
        Selimiye Meydanı'nda helva sohbetleri geleneği yaşatıldı

        –Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı’nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda Osmanlı geleneği helva sohbetleri gerçekleştirildi.

        Etkinlik çadırında düzenlenen programda sanat yönetmeni Murat İçkır, semazen ekibiyle birlikte vatandaşlarla buluştu.

        Programda konuşan İçkır, insan hayatının Mevlana’nın "Hamdım, piştim, yandım" sözüyle anlam kazandığını belirterek, helvanın da pişirilme sürecinin ardından gerçek lezzetine ulaştığını ifade etti.

        Helva sohbetleri geleneğinin Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen önemli kültürel buluşmalardan biri olduğunu dile getiren İçkır, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

        Etkinlikte ney dinletisinin ardından sema gösterisi sunuldu. Vatandaşlar programa ilgi gösterdi.

        Osmanlı döneminden günümüze ulaşan helva sohbetleri, özellikle kış aylarında düzenlenen sosyal ve kültürel buluşmalar olarak biliniyor.

        Anadolu mutfak kültürünün önemli unsurlarından helva, bu sohbetlerde yalnızca bir ikram değil, aynı zamanda birlik, paylaşım ve dayanışmanın simgesi olarak yer alıyor.

        Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Edirne’de ise bu gelenek, tarihsel ve kültürel mirasın etkisiyle şehir yaşamında önemli bir yer tutuyor.

        Helva sohbetleri, günümüzde çeşitli kültürel etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.

