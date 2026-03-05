Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikram edildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Büyükdöllük ve Değirmenyeni köylerinde teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da vatandaşlarla sohbet ederek lokma ikram etti.

        Köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

        - İpsala'da yapay zeka eğitimi verildi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda yapay zeka eğitimi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İpsala Kadın ve Gençlik Hareketi Derneğince yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, yüksekokul öğrencilerine yönelik kapsamlı yapay zeka farkındalık eğitimleri düzenlendi.

        Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla verilen ve altı gün süren eğitim programında birçok akademisyen öğrencilere eğitim verdi.

        Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, TUSEM üzerinden e-devlet onaylı resmi sertifika alma hakkı kazandı.

        - Eğitim verildi

        Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sosyal hizmetlerde görevli meslek elemanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılığın aile içi şiddetle ilişkisi, risk faktörleri, erken müdahale yöntemleri, vaka yönetimi, kurumlar arası koordinasyon ve yönlendirme mekanizmaları ele alındı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor

        Benzer Haberler

        Dedesinden kalan davulla mahalleliyi sahura uyandırıyor
        Dedesinden kalan davulla mahalleliyi sahura uyandırıyor
        Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
        Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
        Edirne Belediyesince iftar programı düzenlendi
        Edirne Belediyesince iftar programı düzenlendi
        Türkler Yunan sınırında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor
        Türkler Yunan sınırında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor
        Keşan'da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 kişi yaralandı
        Keşan'da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 kişi yaralandı
        Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı