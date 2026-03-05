Edirne'nin turizm potansiyeli, Berlin'de sektör temsilcilerine anlatıldı

Edirne, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda uluslararası turizm profesyonellerine tanıtıldı.



Edirne, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda fuarda oluşturulan Go Türkiye standında Edirne Valiliği himayelerinde yer aldı.



Fuar kapsamında Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya stantları ziyaret edilerek turizm temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.





Görüşmelerde, söz konusu ülkelerden Türkiye’ye kara yoluyla gelen turistler için Edirne’nin önemli bir geçiş ve konaklama noktası olduğu vurgulandı.



Temaslarda, kara yoluyla seyahat eden turistlerin Edirne’de konaklamalarının teşvik edilmesi, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması ile gastronomi turizminin öne çıkarılması konuları ele alındı.



Edirne ekibine İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk başkanlık etti.



Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerle, Edirne’nin özellikle Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa pazarında daha etkin tanıtılması ve şehre gelen ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.



​​​​​​​







