        Edirne Haberleri

        Edirne'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Edirne'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Edirne'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Edirne'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Ş'nin kullandığı 34 FP 8964 plakalı otomobil, S.A'nın idaresindeki 22 T 0120 plakalı taksi ile İstasyon Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı'nın yan yolunda çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

