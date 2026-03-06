Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'deki Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

        Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de 1827 yılında inşa edilen Mahmudiye (Yanık) Kışlası'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

        Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de 1827 yılında inşa edilen Mahmudiye (Yanık) Kışlası'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, İl Genel Meclisi Toplantısı'nda Mahmudiye Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Edirne eski Kapalı Cezaevi olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapının tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve yeniden işlevlendirilmesinin amaçlandığını belirten Akar, kışlanın Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

        Akar, yapının Yeniçeri sisteminden düzenli ordu sistemine geçiş döneminde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Mahmudiye Kışlası aynı zamanda Osmanlı'nın batılılaşma dönemine ait mimari özelliklerini yansıtan önemli eserlerden biridir." dedi.

        Kışlanın uzun yıllar kamu yapısı olarak kullanıldığını ve kentin yakın dönem tarihine de tanıklık ettiğini ifade eden Akar, Ağustos 2025'ten bu yana kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlattı.

        Restorasyon sürecinde yapının zaman içinde değişime uğrayan bölümlerinde onarım ve güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda taşıyıcı duvarlarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmakta, hasar gören bölümler aslına uygun şekilde onarılmaktadır. Yapının mimari bütünlüğünü koruyacak uygulamalar hayata geçirilmektedir. Ayrıca çatı, kapı, pencere ve iç mekanlarda da restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Akar, çalışmaların yürütülmesi sırasında yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına özellikle dikkat edildiğini vurgulayarak, restorasyon sürecinin yalnızca fiziksel onarım çalışmalarından ibaret olmadığını belirtti.

        Yapının gelecekte nasıl değerlendirileceğine yönelik planlamaların da yapıldığını anlatan Akar, "Restorasyon tamamlandıktan sonra yapının kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir mekân olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.

        Akar, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mahmudiye Kışlası’nın kent hafızasının önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmasının ve Edirne'nin kültür ile turizm hayatına katkı sağlamasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        - Mahmudiye Kışlası

        Kaynaklara göre, Mahmudiye Kışlası kentte Piyade Kışla-i Hümayunu veya geçirdiği yangınlara atfen Yanık Kışla olarak anılır.

        Kışla, Sultan II. Mahmud döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de inşa ettirildi.

        Yapımına 1826 yılında başlanan kışla, 1827 yılı sonunda tamamlandı. Yapı, Edirne Sarayı'nın kuzeyinde, Tunca Nehri kıyısında, Has Ahırlar arsası bitişiğinde yer alıyor. Dikdörtgen planlı ve orta avlulu olarak inşa edilen kışla, döneminin askeri mimari anlayışını yansıtıyor.

        Kışla, 1857, 1869 ve 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çıkan yangınlarda büyük hasar gördü.

        Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da aktif olarak kullanılan yapı, özellikle Balkan Savaşları döneminde bombardıman ve patlamalar sonucu tahrip edildi.

        Cumhuriyet'in ilk yıllarında askeri işlevini yitiren yapı, 1932 yılında cezaevine dönüştürülerek uzun yıllar Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanıldı. Kasım 2022'de kışla ve eklerinin bulunduğu alan, Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği canlandırılacak
        Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği canlandırılacak
        Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne'de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
        Edirne'de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
        Uzunköprü'de 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet sürprizi
        Uzunköprü'de 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet sürprizi
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak'tan belediyedeki personel alımlar...
        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Makak'tan belediyedeki personel alımlar...
        Edirne'de hayvancılık işletmesine hastalıktan ari sertifikası verildi
        Edirne'de hayvancılık işletmesine hastalıktan ari sertifikası verildi