        Edirne Valisi Sezer'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Sezer mesajında, Türk milletinin Çanakkale'de, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna gerektiğinde neleri feda edebileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

        Çanakkale'de geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların yazdığı destanda, Türk milletinin topyekun ayağa kalkarak istiklaline ve istikbaline göz diken emperyalist güçlere karşı kanının son damlasına kadar mücadele ettiğini ifade eden Sezer, Çanakkale'nin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin unutulmaz bir simgesi olduğunu kaydetti.

        Türk milletinin, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı vatanını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü şehitlere borçlu olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale destanının bütün kahramanlarını, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinin minik öğrencileri doğa etkinliğinde çiçek dikti
        Trakya Üniversitesinin minik öğrencileri doğa etkinliğinde çiçek dikti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ekipler güvenilir gıda için sahadalar
        Edirne'de ekipler güvenilir gıda için sahadalar
        Edirne'de bayram öncesi marketlere ceza yağdı: 25 ürüne idari işlem
        Edirne'de bayram öncesi marketlere ceza yağdı: 25 ürüne idari işlem
        Edirne'de bayram öncesi gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim
        Edirne'de bayram öncesi gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim
        Edirne'de bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi
        Edirne'de bayram öncesi gıda işletmeleri denetlendi