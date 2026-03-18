Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

–Trakya Üniversitesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.



Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademik ve idari personelin bayramını kutladı.



Ramazan ayının manevi atmosferine değinen Hatipler, özellikle son günlerin bereket ve anlam bakımından ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, bu günlerin tüm personel için sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.



Üniversite mensuplarının özverili çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Hatipler, “Gerek burada gerek çalıştığınız ortamlarda karşılaştığımızda hissettiğimiz samimiyet, sıcaklık ve çalışma azmi için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.



Hatipler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmetle yad etti.



Törende rektör yardımcıları da söz alarak bayram dolayısıyla iyi dileklerini paylaştı.



Konuşmaların ardından üniversite personeli bayramlaşarak karşılıklı iyi dileklerde bulundu.



Törene dekanlar, müdürler, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.



