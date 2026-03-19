Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunu ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Hatipler, öğrencilerin Ramazan Bayramı sevincine ortak oldu.



Hatipler, sohbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.



Ziyarette Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da yer aldı.



- Enez Kaymakamı Ayık iftara katıldı



Enez Kaymakamı Merve Ayık, Hasköy Ortaokulunda düzenlenen iftar programına katıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayık, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen iftarda yer aldı.



Öğrencilerin ve öğretmenlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ayık, ramazanın manevi atmosferinin güzel şekilde yaşandığını ifade etti.



- Lalapaşa'da mezarlık temizliği yapıldı



Lalapaşa Mezarlığı'nda bayram öncesi temizlik yapıldı.



Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, genel temizlikten ağaç budamaya, çiçek ekiminden bordür boyama çalışmalarına kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.



- Türk Kızılay'dan hastanelerde lokma ikramı



Türk Kızılay Edirne Şubesince hastanelerde lokma ikramı yapıldı.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ve gönüllüler, ​Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaları, yakınlarını ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.



Ziyaretlerde, yaklaşan Ramazan Bayramı tebrik edilerek lokma ikramında bulunuldu.



