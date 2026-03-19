Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gencan, mesajında ramazan ayı boyunca Edirne’de dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendiğini belirterek bayramın bu birlikteliği pekiştirdiğini belirtti.



Ramazan boyunca kentin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Gencan, iftar sofraları ve ev ziyaretleriyle Edirnelilerle güçlü bir bağ kurduklarını vurguladı.



Edirne Belediyesinin ramazan süresince sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti:



"Bu mübarek ayda sadece protokol masalarında değil, komşularımızın evlerinde, aynı sofranın etrafında buluştuk. Kapısını çaldığımız her evde bizleri samimiyetle karşılayan, ekmeğini ve duasını paylaşan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim en büyük gücümüz, bir araya geldiğimizde aramızdaki tüm mesafelerin ortadan kalkmasıdır.





Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Küslüklerin sona erdiği, dayanışmanın arttığı bir bayram temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum."

