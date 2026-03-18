        AK Parti Edirne İl Başkanlığı basın mensuplarına iftar verdi

        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Kentte bir otelde gerçekleştirilen programa ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.


        Program öncesinde gazetecilerle sohbet eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.


        Ramazan ayında basın mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın anlamlı olduğunu belirten İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü kutladı.


        Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını ifade eden İba, zorlu şartlar altında elde edilen bu zaferin inanç, birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.


        İba, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.


        Ramazan ayının yoğun geçtiğini belirten İba, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.


        Bu yıl Edirne'de ramazanın farklı bir atmosferde yaşandığını ifade eden İba, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'nin önemine dikkati çekti.


        İba, caminin yeniden açılmasıyla kente manevi bir canlılık geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


        Edirne Valiliği himayesinde kurulan "Ramazan Sokağı" etkinliklerinin de yoğun ilgi gördüğünü kaydeden İba, basın mensuplarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.


        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İba, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmesini değerlendirdi.


        İba, bunun siyasi bir nezaket örneği olduğunu belirterek, "Bu durum aslında hizmette ayrımcılık yapılmadığının da göstergesidir. Bakanımız, Edirne'ye geldiğinde tüm belediye başkanlarıyla görüşerek projelere destek vermiştir. Hizmette sınır yok, proje getiren her belediye başkanına destek veriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Fenerbahçe'den prim haberleri için açıklama!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Kapıkule'de fenalaşan tır şoförü hayatını kaybetti
        Penaltı atışı için 226 kilometre yol katedildi
        Keşan'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
