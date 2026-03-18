        Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti

        Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında 1 Mart'ta oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Futbolcuların bir kısmı kulüp binasında toplandı.

        Penaltıyı kullanacak Yeniimaret Spor Kulübü forveti Onur Istık, AA muhabirine tatil edilen maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Penaltı atmak için yollara düştüklerini ifade eden Istık, "Çok şaşkınız gerçekten. Bu bende ilkokul anılarımı canlandırdı. Tenefüslerde maç yapardık, penaltılara kalınca genelde zil çalardı. Penaltı sonraki tenefüse kalırdı." dedi.

        Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Şahin Kırbiç de hükmen galibiyet beklerken böyle bir kararın çıkmasına şaşırdıklarını belirtti.

        Penaltı atmak için kente uzaklığı 113 kilometre olan İpsala ilçesine hareket edeceklerini aktaran Kırbiç, şunları kaydetti:


        "Futbol İl Temsilciliği penaltı atmak için İpsala'ya gideceğimiz belirtildi. Kararın bu yönde olduğuna inanamadık. Federasyon da bu kararı onayladı. Yola çıkıyoruz. Belediyeden araç geldi teşekkür ederiz. Oyuncalarımızın 6'sı çalıştığı için izin sorunu yaşadık bir kaç günde onları çözdük. Zor şartlarda yola çıkıyoruz. Penaltıyı alıp döneceğiz. Herkes şaşkın, dünya tarihinde olmayan bir olay Yeniimaret Spor Kulübümüzün başına geldi. İnanamıyoruz."

        Futbolculardan Bartu Evci de 3 puanı bir kaç saniyede almak için maça çıkacaklarını söyledi.

        Ardından futbolcuları taşıyan araç kulüp binasından ayrılarak yola çıktı.

        İş yerlerinden izin alan futbolcuların bazıları kentin çeşitli noktalarından kafileye dahil edildi.

        Takımı taşıyan araçtaki futbolcular hakemin kararını eleştirerek ve zaman zaman takımları lehine tezahürat yaparak yolculuğuna devam etti.

        Yaklaşık 1 buçuk saat süren yolculuk sonrası İpsala Stadı'na ulaşan araçtaki futbolcular soyunma odasında formalarını giyerek yeşil sahaya çıktı.

        Bir önceki karşılaşmada maçı tatil eden hakem Cem Serin'in düdüğüyle penaltı kullanan Yeniimaretspor'un forveti Onur Istık topu ağlarla buluşturdu.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın da izlediği karşılaşmadan bu golle 4-3 galip ayrılan Yeniimaretspor 3 puanı almış oldu.

        Karşılaşmanın adından sporcular otobüse binerek Edirne'ye geri döndü. Takım tek penaltı için 226 kilometre yol katetti.




        - Maçın tatil edilmesi

        Süper Amatör Lig'de 1 Mart'ta İpsalaspor ile Yeniimaretspor'un karşı karşıya geldiği maçın normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlandı ve hakem karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık uzatma eklemişti.

        Uzatma bölümünde İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verilmiş, penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyi reddetmişti.

        Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etmesi üzerine maçın yalnızca penaltı atışının kullandırılması suretiyle tamamlanmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

