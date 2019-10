Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu Macaristan’da temaslarda bulundu

Macaristan Szeged Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lszl Rov’nun daveti üzerine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti bir dizi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a ziyarette bulundu.

Szeged Üniversite ile hayata geçirilecek projelerin konuşulduğu ziyarette başta 2+2 Çift Diploma Programı olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ziyarette MacarTürk Tarihi duayeni ünlü tarihçi Prof. Dr. M. Tayyip Gökbilgin’in oğlu Altay Gökbilgin de bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki Trakya Üniversitesi heyeti ile Macaristan’ın en iyi üniversitesi olarak kabul edilen Szeged Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lszl Rov, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peter Zakar, Toplum ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Klara Sandor, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Jnos Tajti, Tarih Bölüm Başkanı ve OsmanlıTürk Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Sndor Papp’tan oluşan Szeged Üniversitesi heyetinin yaptıkları görüşmelerde Trakya Üniversitesi Macar Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2+2 Çift Diploma Programı ile öğrencilerin ilk 2 yıl Macaristan Szeged Üniversitesinde, sonrasındaki 2 yılda Trakya Üniversitesinde eğitim almasını sağlamaya yönelik protokole yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki üniversite arasında mevcut olan ikili iş birliği anlaşmasının kapsamının genişletilerek yenilenmesine karar verildi.

Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı ve en önemli üniversitelerinden birisi olan Trakya Üniversitesini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Szeged Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lszl Rov “İş birliğimizi geliştirmek ve Trakya Üniversitesinde var olan Macar Dili ve Edebiyatı Bölümünü aktif hale getirmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Görevli hocalarımız 2+2 Macar Dili ve Edebiyatı Bölümü Çift Diploma Programının en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda çalışmalara başladılar. Bunun dışında özellikle Sosyal Bilimler, Edebiyat ve Tıp Fakültelerindeki öğretim üyelerinin bir araya gelerek diyaloğun artırılması her iki üniversite için çok yararlı olacaktır.” dedi.

Ortak tarihi köklerden ve iki milletin benzerliklerinden ötürü Türk halkının her zaman Macaristan’a sempati duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Aynı topraklardan yola çıkmış, farklı coğrafyaları yurt edinmiş, daha sonra yine aynı coğrafyada yolları kesişmiş ve uzun yıllar bir arada yaşamış bu iki milletin iş birliklerini geliştirmesinde memnuniyet duyuyoruz. Macaristan’ın en güçlü üniversitesinin iş birliğinde Macar Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılacak olması bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Çok iyi biliyoruz ki tarihimizi iyi bilmek için Macar tarihini de bilmemiz gerekiyor. Bu gereksinimden yola çıkarak Szeged Üniversitesinin Tarih Bölümü ile de iş birliği gerçekleştireceğiz. Bu iş birliklerini inanıyorum ki zaman içerisinde farklı birimleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Bugün Ülkemizin yaşamış olduğu süreçte bizimle aynı düşünen ve bize desteklerini açıkça beyan eden Macaristan ile ortak tarihimizi, ortak geleceğe dönüştürmek için çalışmaya imza atmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

