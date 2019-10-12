‘2023 Eğitim Vizyonu Eğitimde Başarının Artırılması’ toplantıları sürüyor

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

2023 Eğitim Vizyonu Eğitimde Başarının Artırılması Çalışmaları Kapsamında İl Müdürü Dr. Önder Arpacı Başkanlığında Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) zümre başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

2023 Eğitim vizyonu eğitimde başarının arttırılması süreciyle ilgili olarak okul zümre başkanları ile genel bir değerlendirme yapmak ve okul zümre başkanlarının görüş, öneri ve katkılarını almak amacıyla Edirne Lisesi'nde, Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Zümre Başkanları toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Lisesi'nde düzenlenen Lise (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) Zümre Başkanları toplantısında, 20192020 Eğitim Öğretim yılında eğitimde başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

EDİRNE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:46

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.