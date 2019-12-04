Edirne'de kar yağışı

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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EDİRNE'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu sabah kent merkezinde etkili oldu. Kent, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Edirne'yi etkisi altına aldı. Kentin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinin yüksek kesimlerinde gece yarısı kar yağışı başladı. Bugün sabah saatlerinde ise kent merkezine de kar yağdı. Edirne, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmura dönüşeceğini söyledi.



EDİRNE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:44

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