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Korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan satış yerleri kapatıldı

İHA

Edirne İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından korono virüs hastalığı kapsamında uygulanacak tedbirleri görüşmek üzere yapılan toplantıda alınan karar gereğince bugünden itibaren Havsa ve Keşan ilçelerinde bulunan hayvan satış yerleri geçici süreyle kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan satış yerleri kapatıldı

Edirne İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından korono virüs hastalığı kapsamında uygulanacak tedbirleri görüşmek üzere yapılan toplantıda alınan karar gereğince bugünden itibaren Havsa ve Keşan ilçelerinde bulunan hayvan satış yerleri geçici süreyle kapatıldı.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Canlı Hayvan Satış Tesislerinin, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulması ile tesise giriş, kayıt, satış ve tescil işlemlerinde gruplaşmaların engellenmesi şartıyla açık tutulmasına karar verildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Toplum sağlığının korunması Borsamızın önceliğidir. Bu kapsamda üyelerimizin ve üreticilerimizin sağlıklı ortamlarda bir araya gelmeye devam etmesi için tüm birimlerimizde gerekli tedbirler alınmış olup, dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yürütülmektedir. Edirne halkının et ihtiyacı, üyelerimiz tarafından salon satışlarından alınan hayvanların tesisimizle koordineli olarak çalışan mezbahada kesilmesi suretiyle karşılanmaktadır. Alınan karar hem halkımızın gıda ihtiyaçlarının sıkıntıya sebep olmadan karşılanmasını hem de ticari hayatın kontrollü olarak devamını sağlayacaktır. Canlı hayvan satış tesislerimizin yanında hububat ve yağlı tohumlar ile süpürge teli satış tesislerimiz de aynı hijyenik tedbirler uygulanarak açık olacaktır. Borsamıza gelecek üye ve üreticilerimizin görevliler tarafından yapılacak yönlendirmelere riayet etmesi önem arz etmektedir.” dedi.

Alınan karar gereğince bu süreçte, ETB canlı hayvan satış tesislerine sadece nakliye gerçekleştiren araç sürücüleri ile hayvan sahiplerinin girişine izin verilecek. Aynı kapsamda üyelerin de sadece firma temsilcisi ile ödeme yetkilisi tesislere kabul edilecek. Bu kişiler dışındakilerin tesise girişine müsaade edilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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