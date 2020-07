Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyetten, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu’na iade-i ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na iadei ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu birlikte, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada, Başkan Mustafa Helvacıoğlu’nun belediye ve üniversite arasında işbirliğinin güçlendirilmesi talebi ve daveti üzerine Keşan’a gitti. Keşan Belediyesi Meclis Üyeleri ve ilgili proje ekiplerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Trakya Üniversitesi’nin destekleriyle Keşan’ı daha da ileriye taşıyacak projeler ve iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Davetlerini kabul eden Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür eden Başkan Mustafa Helvacıoğlu, üniversite ve yerel yönetim iş birliklerinin daha yoğun olması gerekliliğini ifade ederek, “Geçmişten bugüne, Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasındaki iş birliği güçlenerek devam etmekte. Üniversitemizin değerini, bize ve Keşan’a katabileceklerini çok iyi biliyoruz. Üniversitemiz ile Belediyemizin işlevselliğini artırmaya yönelik ortak adımlar atmak istiyoruz. Bölgenin geleceğini ilgilendiren her alanda proje ortaklıklarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemizin sahip olduğu imkanlar ile akademik birikimi, ilçemiz ve halkımıza faydaya dönüştürme gayesindeyiz. Üniversiteler gelişirken toplumları ve şehirleri de beraberinde geliştiriyor. Belediyemiz de alın terinin yanı sıra akıl terinin de önemli bir yere sahip olması nedeniyle üniversitemiz ile iş birliği içinde olmaya devam edecek. Davetimize icabet eden Trakya Üniversitesi heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduk. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile genç ve dinamik ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Keşan Belediyesi’nin her geçen gün büyüyen, dinamik bir yapıda olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, belediye ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını hatırlatarak, iş birliklerini geliştirebilecek adımları Başkan Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte atmak istediklerini ifade etti. Keşan ve bölgesinin gelişimi ve kalkınması için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yerel yönetim üniversite iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Keşan Belediyesi; girişimci, dinamik, üretken ve önemlisi istekli bir belediye. Biz de üniversite olarak yerel yönetimlerle yapılan ortak çalışma ve iş birliklerini çok önemli buluyor, belediyelerimizden gelen tüm taleplere olumlu yanıt veriyoruz. Trakya Üniversitesi olarak tüm birikimimizi ihtiyaç duyan herkesin ve her kurumun hizmetine sunmaya hazırız. Yerel yönetimler şehri geliştiriyor bizler de üniversite olarak insanı geliştiriyoruz. Üniversitemiz ile Keşan Belediyemiz arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Burak İşçimen Hocamız bir köprü vazifesi görecek ve ortaya çok nitelikli işler çıkacak. Nitelikli iş birlikleri ve hayata geçireceğimiz projelerle etkinliğimizi ve potansiyelimizi geliştireceğiz” dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşme, Keşan’a ait “Siğilli Bamyası”nın coğrafi işaretli ürünler arasına alınması, ürünün tedarik zincirine daha verimli bir şekilde dahil edilmesi gibi konular değerlendirilirken, bu konu özelinde bir proje ekibi oluşturulmasına karar verildi.

