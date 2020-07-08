Keşan’da bir uyuşturucu taciri daha tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam eden polis, bir torbacıyı daha yakaladı. Evinde uyuşturucu ele geçilen bir kişi tutklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir içinde uyuşturucu ticareti yaparak insanları zehirleyen torbacılara yönelik bir dizi uygulamalar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince 7 Temmuz Salı günü yapılan uygulamalarda, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, 700 Evler TOKİ Konutları'nda ikamet eden R.D. isimli şüphelinin evinde arama yapan polis ekipleri, 308 gr bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucuları fişekler haline getirmek için kullanılan çok sayıda ganyan kuponu ve folyo ele geçirdi.

Maddelere el koyan ekipler gözaltına alınan R.D. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan soruşturma başlatmasının ardından, R.D. 8 Temmuz Çarşamba günü tutuklandı.

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