Bulgaristan sınırındaki orman yangını sürüyor(2)

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VALİ CANALP, SINIR BOLGESINDE İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan sınırındaki orman yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canalp'ın incelemelerine ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cuma günü, Lalapaşa ilçemizde bulunan Hamzabeyli sınır kapımızın güneyinde, Bulgaristan topraklarında başlayan ve sınır hattı boyunca ilerleyen orman yangınının ülkemizi etkilememesi için bütün ekiplerimizle gece gündüz devam eden yoğun bir çaba içerisindeyiz" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU

2020-08-09 17:46:26



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