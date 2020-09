Edirne'de hayvanların zehirli etle zehirlendiği iddiası

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde zehirli et verildiği iddia edilen 1 köpek ölürken, 4'ü köpek, 1'i kedi, 5 hayvan, klinikte tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etten yiyen köpek ve kediler bir süre sonra fenalaştı. Olayda, 'Samuray' isimli 10 yaşındaki sahipli köpek ölürken, zehirlenen 4'ü köpek, 1'i kedi, 5 hayvan ise çevredekiler tarafından özel araçlarla kliniğe götürülerek, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Mahalle halkı ise olaya tepki göstererek, hayvanları zehirleyen kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanmasını istedi. Ölen köpekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği bildirildi.

'TEHDİT ETMİŞLERDİ, ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ'

Ölen köpeğin sahibi Adilhan Karabulut, köpekleri 'Samuray'la ilgili daha önce de tehditler aldıklarını belirterek, "Annemin sesiyle uyandım. Bağırışlar vardı mahallede. Dışarı çıkıp baktığımda köpeklerin ağzından köpük geliyordu. Onları veterinere götürdük. Kendi köpeğimizi bulamadık. Yaklaşık yarım saat sonra bulduğumuzda da ölmüştü. Birinin zehirlediğinden şüpheleniyoruz. Çünkü daha önce şikayet ve tehdit etmişlerdi, öldüreceklerini söylemişlerdi" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİZ VE SONUNA KADARDA TAKİPÇİSİYİZ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi ve mahalle sakini Sakine Serin de yaşananlara tepki göstererek, "Telefonla arayarak bana olayı bildirdiler. Hem sahipli hem de sokakta bakılan kedi ve köpekler zehirlenmiş. Daha önce de bazı komşular, köpeklerin havlamalarından rahatsız olduğunu belirtmişler. Şikayetçiyiz ve sonuna kadarda takipçisiyiz" diye konuştu.

'HAYVANI SEVMEYEN, ALLAH'I DA SEVMEZ'

Şahabettin Torun ise Türkiye'de hayvanlara sahip çıkılmasını isteyerek, "Bunlar evladımız gibi. Bir insan çocuğuna zehir verebilir mi? Veremezsin çünkü o da bir can. Burada çok sayıda köpek vardı. Şu an bir tane bile köpek yok. Hayvanı sevmeyen, Allah'ı da sevmez" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Barış Kasımoğlu, zehirlenen 4 köpek ve 1 kedinin tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumlarının kritik olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

