Edirneli sporculardan gün batımında Meriç Nehri´nde kano turu



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Doğa Sporları Kulübü kano branşı sporcuları, gün batımı manzarasıyla Meriç Nehri´nde kano turu yaptı. Amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının manzarayı ölümsüzleştirmek için yerini aldığı etkinlikte, kanocular yaklaşık 1 saat boyunca gün batımında nehirde kürek çekti.

Edirne Doğa Sporları Kulübü, özellikle eylül ayında gün batımıyla eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Meriç Nehri´nde kano turu etkinliği düzenledi. Hem şehrin tanıtımına katkı sağlamak hem de kano sporuna dikkat çekmek isteyen kulüp adına 10 gönüllü nehirde kürek çekti. Meriç Nehri´ne akşamüstü kanolarını indiren kano sporcularını gün batımında fotoğraflamak isteyen amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçıları da Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde hazır bulundu. Etkinlik hakkında konuşan Kulüp Başkanı Fatih Altun, amaçlarının hem şehrin turizmine katkı sağlamak hem de kano sporunu tanıtmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin ilkini 2 yıl önce yaptıklarını hatırlatan Altun, "Bu sene de tekrarına karar verdik. Sultanların, Osmanlı padişahlarının gün batımını izlediği yer olan buralarda biz de kanocularımızla bu keyfi yaşatmak istedik. Ancak bunu yaparken hem kanocuların bu güzelliği görmesinin yanı sıra, bu anı ölümsüzleştirmek, şehrimizin kültürüne, tanıtımına, turizmine katkı olsun diye de ilimizdeki amatör ve profesyonel fotoğrafçıları da çağırdık. Onlar da hemen yanda bu anı fotoğraflıyorlar. Dolayısıyla biz hem sporun gelişmesine katkı sağlayacak bir etkinlik hem de şehrin turizminin gelişmesine katkı sağlayacak bir etkinlik düzenliyoruz" dedi.

`TEKRARINI DÜŞÜNÜYORUZ´

Etkinliğin pandemi kurallarına da uygun gerçekleştirildiğini söyleyen Altun, "Etkinliğimizde pandemi kurallarına uyulması için ikişer kişilik kanolara binerken ya aynı aileden olan kişiler ya da hafta içi aynı sosyal ortamda bulunmuş kişilerin bir arada bulunmasına da özen gösterdik. Bu yıl bunu pandemi nedeniyle 1 defa yapmayı düşünüyoruz ama önümüzdeki yıllarda bunu biraz daha turizme açacak şekilde tekrarlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-09-24 13:25:19



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