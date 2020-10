Edirne'de deveci armudu hasadı 

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yetiştirilen, iriliği, lezzeti ve 1 kiloya varan ağırlığı ile bilenen deveci armudunun hasadına başlandı. Üretici Nazım Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Avrupa bu tadı pek sevmiyor; çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor armutlar" dedi.

Uzunköprü'nün Altınyazı köyünde üreticiler, iriliği, lezzeti ve bazılarının 1 kiloya varan ağırlığı ile ilgi gören deveci armudunda hasat heyecanı yaşıyor. Daha önce ayçiçeği ve buğday ekimi yapan üreticilerin bir kısmı, verim kaybı yaşayınca deveci armudu yetiştirmeye karar verdi. Son günlerde sabahın ilk ışıklarıyla hasada başlayan üreticiler, gün boyu çalışıp, armutları topluyor. Geçen yıllara oranla üründe verimin artması ise üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticilerin bazıları, sezon öncesinde kilosu 3 liradan siparişini aldıkları armutlarını toplayıp, TIR'larla firmalara gönderiyor.

'AĞAÇ BAŞINA 40-50 KİLO VERİM ALIYORUZ'

Deveci armudu üreticisi Nazım Çalık, daha önce Edirne'de bu armudun yetiştiriciliğinin olmadığını, köylerinde bazı üreticilerle armut yetiştirmeye başladıklarını söyledi. 50 dekar arazide deveci armudu yetiştirdiğini belirten Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Avrupa bu tadı pek sevmiyor; çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor bu armutlar. Biz aracı firmalara veriyoruz, onlar gönderiyor. Ağaç başına 40 ile 50 kilo arasında verim alıyoruz. 1 dekarı 9 tonu buluyor. Daha önce ayçiçeği, buğday ekiyorduk. Zaman ve şartlar zorlayınca değişik olarak bunu ekelim, dedik" diye konuştu.

'ÇOK LEZZETLİ'

Deveci armudu hasadı yapan işçilerden Cansel Benzer de "Deveci armudu diğer armutlara göre çok farklı. Yılın bu zamanlarında toplamaya geliyoruz. Biraz zor toplamak ama zevkli bir iş. Sabah erken gelip, akşama kadar çalışıyoruz" dedi.

Kurtbey köyünden evine katkıda bulunmak için armut hasadına geldiğini söyleyen Meliha Berberoğlu ise "Bu armut diğerlerine göre gerçekten çok lezzetli. Her işin olduğu gibi bunun da bir zorluğu var tabi ama üstesinden geliyoruz. Alıştık artık, bize kolay geliyor" diye konuştu.

İşçilerden Hanife Sönmez de "Buraya yılın belirli zamanlarında geliyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Deveci armudu olduğu için çok büyük armutlar. Bize de bir kazanç oluyor, harçlığımız çıkıyor. Buradan kışlığımızı alıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ali Can ZERAY

2020-10-26 09:11:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.