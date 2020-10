Hırsızlar demir rögar kapaklarına dadandı

Edirne’de Talatpaşa Mahallesi’nde demir rögar kapaklarının çalınması mahalle muhtarını isyan ettirdi. Muhtar Hasan Kıyı, sıkça yaşanan demir rögar kapağı hırsızlığından dolayı belediyenin artık plastik kapak kullanmaya başladığını söyledi.

Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’ndeki demir rögar kapakları, hırsızların hedefi haline geldi. Sıkça yaşanan demir kapak hırsızlıkları mahalle muhtarını isyan ettirdi.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanan son hırsızlık olayında demir rögar kapağı çalındıktan sonra metrelerce derinlikteki çukur açık vaziyette büyük tehlike oluşturdu. Bunu fark eden çevre sakinleri ve mahalle muhtarı, belediye ekipleri gelene kadar çukurun üzerini tahta ile kapatarak geçici önlem aldı.



“Vatandaşa zarar vereceğini kimse düşünmüyor”

Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Kıyı, mahallelerinde hemen her gün bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, belediyenin artık demir rögar kapağı yerine plastik kapakları kullanmaya başladığını söyledi. Çalınan demir kapakların satıldığını düşündüğünü söyleyen Muhtar Kıyı, “Birileri üç beş kuruş kazanmak için satıyor fakat vatandaşa zarar vereceğini kimse düşünmüyor. Bu duruma emniyet tarafından bir an önce önlem alınması lazım” dedi.



“Kapaklar demir olduğu için para yapıyor”

Kıyı, “Çalınan kapak ilk defa değil. Defalardır bu kapaklar çalınıyor. Belediye döküm olan kapakları hırsızlıktan dolayı plastiğe çevirmeye başladı. Kaşla göz arasında bu kapağı da yarım saat önce çalmışlar. Yarın buranın kime zarar vereceğini hiç düşünmeden 3 kuruş para için birileri bunu satın alıyor. Birileri satıyor fakat vatandaşa zarar vereceğini kimse düşünmüyor. Bu duruma emniyet tarafından bir an önce önlem alınması lazım. Bunları alanlar ve satanlar var. Burası okul yolu çocuk da düşer araç da düşer. Kapakların çalınmaması lazım. Vatandaşlarımız kendi menfaatleri için bu duruma getiriyorlar. Kapaklar demir olduğu için para yapıyor” diye konuştu.

