Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, koronavirüse yakalandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve tedavisinin evinde sürdüğünü duyurdu.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Yakup Balcı, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Balcı, "Üzülerek tüm sevenlerimle paylaşmak istediğim dün öğlen yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu akşam saatlerinde belli olmuş olup sonuç pozitif olarak tarafıma bildirilmiştir. An itibariyle evde tedavi sürecim devam etmekte olup önce kendime sonra bu çağın hastalığına yakalanan herkese acil şifalar diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-28 10:52:34



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