Edirne’de kar

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Edirne'nin Balkan köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kar köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.

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