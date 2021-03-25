“Sıfır atık” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü’ne layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni kendi birim ve alanlarında hayata geçiren Trakya Üniversitesi, bu kapsamda önemli bir işbirliği gerçekleştirdi.

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla önemli çalışmalar hayata geçiren Trakya Üniversitesi ve Teknik Masura Kâğıt Konik Fabrikası arasında işbirliği yapıldı. Bu işbirliği ile Trakya Üniversitesi’nde biriktirilen kâğıt atıkların geri dönüştürülerek tekrar üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca işbirliği ile hem kâğıt atıkların çöpe gitmesi engellenecek hem de “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyasında öğrencilerin desteklenmesi sağlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulu’nda biriktirilmiş olan 3640 kg kâğıt atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru “Sıfır Atık Projesi”ne verdikleri destekten dolayı Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, önce Sosyal Bilimler MYO’da Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mustafa Filiz, Öğr. Gör. Mehmet Arda Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Mustafa Canbay daha sonra ise Havsa MYO’da Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Müdür Yardımcıları Ögr. Gör. Hasan Ceylan, Ögr. Gör. Dr. Tolga Erdoğan, Yüksekokul Sekreteri Mehmet Altıntaş ve öğretim üyeleri ile bir araya gelerek “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili yapılan çalışmalar ve planlanan projeler ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Trakya Üniversitesi, tüm birimleriyle 'Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni alma yolunda önemli adımlar atıyor.

Aralık 2020 tarihinde 'Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni alan Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün ardından fakülte ve birimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 'Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni almak için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıtlarını yaparak eğitimlerini tamamlayan, birim sorumlularını belirleyen ve geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrı halde biriktirerek lisanslı firmalara teslim eden Eczacılık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Arda MYO, Edirne Sosyal Bilimler MYO ve Havsa MYO 'Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

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